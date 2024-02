2024年02月13日 15時00分 メモ

Ciscoが高成長分野への注力を目的に従業員数千人の人員削減を計画していると報じられる

ネットワーク機器大手のCisco Systemsが、早ければ2024年2月中に従業員数千人の解雇を伴う事業再編に踏み切る可能性が報じられています。Cisco Systemsでは高成長分野の強化に取り組んでおり、今回の人員削減によって、高成長分野へのさらなる注力が行われるとみられています。



Cisco Systemsでは、2023年第3四半期において、クラウドプロバイダーやその他の大口顧客からの需要減少に伴い、ネットワーク機器の受注数が前年同期比から約20%減少しています。Cisco Systemsによると、これらの顧客は2023年初頭に購入したネットワーク機器の展開が進んでいないため、その結果受注数が減少したとのこと。Cisco Systemsは「顧客は現在、自社の環境への製品のインストールと実装に集中しているようです」と推測しています。



ネットワーク機器の需要減少によって、Cisco Systemsは2023年通期の売上高と純利益の見通しを引き下げています。





一方Cisco Systemsでは、セキュリティ部門やネットワーキング部門、オブザーバビリティ部門が成長を遂げています。Cisco Systemsのチャック・ロビンズCEOは2023年11月に行われた決算説明会で投資家に対し「Cisco Systemsはこれらの高成長分野での能力強化に取り組んでいます」と報告しました。また、ロビンズ氏は2023年11月の時点で、Cisco Systemsはクラウドプロバイダーから総額10億ドル(約1500億円)以上のAIインフラ製品の受注を控えていることを報告していました。



さらにロビンズ氏は「Cisco Systemsでは、大規模な投資を行うことで従業員数が増えすぎてしまいました。今回の人員削減によって、Cisco Systemsがセキュリティやネットワーキングなどの高成長分野に焦点を置いた無駄のない営業主導の組織に戻ることを願っています」と語っています。



Cisco Systemsとパートナー契約を結ぶある企業の営業担当幹部は「今回の人員削減は、Cisco Systems内で成長が停滞している部門が中心となるでしょう」と推測しています。





なお、Cisco Systemsは解雇される従業員の規模や対象となるチームを明らかにしていません。複数の海外メディアによると、早ければ現地時間2024年2月14日に行われる決算説明会の前後で人員削減について発表される可能性があるとのことです。Cisco Systemsでは、2022年11月にも全従業員の約5%の行っており、今回の人員削減はそれに匹敵するものとみられています。