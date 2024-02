2024年02月13日 14時00分 ネットサービス

Spotifyの人員削減により膨大な音楽ジャンルを網羅した人気サイト「Every Noise at Once」が機能しなくなりファンが激怒



音楽ストリーミングサービスのSpotifyは、2023年12月に全従業員の約17%に相当する約1500人を解雇しました。この影響で、膨大な音楽ジャンルを網羅した新しい音楽を発掘することができる人気サイト「Every Noise at Once」が機能しなくなったことが報じられています。



「Every Noise at Once」はSpotifyで配信されている楽曲の再生情報をアルゴリズムを用いて分析し、散布図を作成するというプロジェクトです。自分の好みの音楽ジャンルなどから新しい楽曲を発見することができるウェブサイトとして人気を博しており、同サイトには6000を超える音楽ジャンルの散布図が存在しました。



Every Noise at Onceは、2013年にSpotifyが買収した音楽インテリジェンス企業のThe Echo Nestで働いていたグレン・マクドナルド氏が作成したウェブサイト。調査企業のSimilarwebによると、2023年時点でのEvery Noise at Onceの月間平均アクセス数は63万3227PVです。



SpotifyがThe Echo Nestを買収した際、マクドナルド氏が収集してEvery Noise at OnceでホストしていたデータがSpotifyのジャンルシステムの基礎として応用されることとなりました。Spotifyのアーティストページに表示される「Fans Also Like」機能や「Spotify Mix」機能も、マクドナルド氏が作成したEvery Noise at Onceから生まれた機能です。



そんなEvery Noise at Onceの作者であるマクドナルド氏は、2023年12月の人員整理で同社を解雇されました。これによりマクドナルド氏はSpotifyの内部データにアクセスできなくなってしまったため、熱心な音楽ファンから愛されるEvery Noise at Onceのサービスを維持することが難しくなったことをブログおよびX(旧Twitter)上で明かしていました。



Unfortunately, the future of https://t.co/d70Qg1aetq, in its current form, is probably short. — Every Noise at Once (@EveryNoise)



マクドナルド氏はEvery Noise at Onceについて、「Every Noise at Onceは世界中に存在するリスニングコミュニティを理解し、そのコミュニティが何と呼ばれているのか、どのようなアーティストが属しているのか、どんな聴衆がいるのかを把握するためのプロジェクトです。目標は可能な限り数字を利用して、リスニングパターンに存在する傾向を発見することです。私はEvery Noise at Onceを世界的な音楽の自己組織化を助ける試みだと考えています」と海外メディアのTechCrunchに語っています。





マクドナルド氏が解雇されたことでサービスの維持が難しくなったEvery Noise at Onceですが、これについて複数のファンが反発。Spotifyの公式フォーラム上では「Every Noise at Onceのサービスを続けるための提案」が行われており、Every Noise at Once存続を望むファンからの声援が9ページにもわたり投稿されています。なお、ファンからは「Every Noise at Onceは私のアレクサンドリア図書館だったのにあなたはそれを内側から焼き尽くしてしまいました。いい加減にしてください」などの痛烈な批判がSpotifyに対して寄せられていました。



ソーシャルニュースサイトのRedditやEvery Noise at Onceのポストにもファンからの支援の声が寄せられており、あるユーザーは「グレンがいなくなれば我々が永久に大きな損失を被ることとなるのは明らかです。Spotifyが何か行動を起こさない限り、私はSpotifyをゴミ箱に捨てるつもりです」と言及。



他にも、「SpotifyにはNetflixのようなコンテンツの減少という問題は存在しません。Spotifyは地球上のどの組織がこれまで蓄積したよりも計り知れないほど膨大な音楽カタログと、その音楽に関する優れたメタデータが蓄積されています。Every Noise at Onceは音楽を愛する人々が自分で新しい楽曲を見つけられるようにするという、誠実で大成功を収めた試みでした」と、これまでのEvery Noise at Onceに対する感謝をつづるユーザーもいます。