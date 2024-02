無料でGoogleドライブ・FTPなど70以上のストレージサービスに対応しているファイル転送・同期アプリ「Rclone」を使ってみたレビュー

そのほかのコマンドについては Rcloneのドキュメント にて詳細な使用方法が解説されているので確認してみてください。 なお、記事執筆時点で対応しているクラウドストレージ系サービスは以下の通りです。 1Fichier Akamai Netstorage Alibaba Cloud (Aliyun) Object Storage System (OSS) Amazon Drive (See note) Amazon S3 Backblaze B2 Box Ceph China Mobile Ecloud Elastic Object Storage (EOS) Arvan Cloud Object Storage (AOS) Citrix ShareFile Cloudflare R2 DigitalOcean Spaces Digi Storage Dreamhost Dropbox Enterprise File Fabric Fastmail Files FTP Google Cloud Storage Google Drive Google Photos HDFS Hetzner Storage Box HiDrive HTTP ImageKit Internet Archive Jottacloud IBM COS S3 IDrive e2 IONOS Cloud Koofr Leviia Object Storage Liara Object Storage Linkbox Linode Object Storage Mail.ru Cloud Memset Memstore Mega Memory Microsoft Azure Blob Storage Microsoft Azure Files Storage Microsoft OneDrive Minio Nextcloud OVH Blomp Cloud Storage OpenDrive OpenStack Swift Oracle Cloud Storage Swift Oracle Object Storage ownCloud pCloud Petabox PikPak premiumize.me put.io Proton Drive QingStor Qiniu Cloud Object Storage (Kodo) Quatrix by Maytech Rackspace Cloud Files rsync.net Scaleway Seafile Seagate Lyve Cloud SeaweedFS SFTP Sia SMB / CIFS StackPath Storj Synology SugarSync Tencent Cloud Object Storage (COS) Uptobox Wasabi WebDAV Yandex Disk Zoho WorkDrive The local filesystem

2024年02月05日 18時20分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1d_ts

