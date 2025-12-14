2025年12月14日 23時00分 レビュー

無料で1GBの一時的なSFTPサーバーを作成できるSFTPCloudの「Free SFTP Server」



ネットを介してファイルを送信する方法として、GigaFile（ギガファイル便）やクラウドサービスの共有リンクを用いることがあります。しかし、認証をより強固にしたい場合や相互にやり取りしたい場合などではSFTPを用いることでより安全で自由度の高いやり取りが可能です。そこで、無料で1GBの一時的なSFTPサーバーを簡単に作成できるSFTPCloudの「Free SFTP Server」が役に立ちます。



Free SFTP server: online SFTP server for testing - SFTPCloud

https://sftpcloud.io/tools/free-sftp-server





◆Free SFTP Serverの作成方法

Free SFTP Serverにアクセスし「Create test SFTP server」をクリック。





数秒程度でSFTPサーバーが構築され接続先ホスト名・ユーザー名・パスワードが表示されます。





SFTPクライアントソフトに設定を行い接続します。





接続が完了すると、SFTPサーバーの接続先のディレクトリが表示されます。





作成後60分間サーバーは維持されます。残り時間の表示もあります。





◆Free SFTP Serverの主な特徴

・無料でクラウドベースのSFTPサーバーをすぐに作成可能。

・最大容量は1GB。

・作成後60分間サーバーは維持されます。

・作成されたサーバーはプライベートで、発行された認証情報を持つユーザーのみがアクセス可能。



なお、永続化や1GB以上のファイルをやりとりしたい場合は、有償版のSFTPCloudを利用します。