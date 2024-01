2024年01月30日 13時09分 ソフトウェア

ZoomがAppleの「Vision Pro」向けアプリ「Zoom on Apple Vision Pro」を発表



50万円超の「Vision Pro」が2024年2月2日に発売を控える中、同機種向けにデザインした新しいアプリをリリースすることをZoomが告知しました。このアプリは仮想空間で没入感のあるオンライン会議を行えるようにするもので、同僚や顧客と同じ部屋にいるような臨場感を味わいたいユーザーにとって理想的とのことです。



Zoom launches new app for Apple Vision Pro to make hybrid collaboration more immersive | Zoom

https://news.zoom.us/zoom-launches-new-app-for-apple-vision-pro-to-make-hybrid-collaboration-more-immersive/





Zoom shows off its Vision Pro app with Persona support and more - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/01/29/zoom-shows-off-its-vision-pro-app-with-persona-support-and-more/



ZoomがリリースするVision Pro向けアプリ「Zoom on Apple Vision Pro」は、「ビデオ会議とユーザーの物理的空間をシームレスに融合し、Apple Vision Pro上の無限のキャンバスで対面会議と遠隔会議の境界線を曖昧にすることで、分散しているチームがよりつながっていると感じられるようにするアプリ」と説明されています。



このアプリはAppleが提供するデジタルアバター作成ツール「Persona」に対応していて、スキャンした自分の姿を空間上に出現させることができるとのこと。これにより、相手の顔や手の「動き」をオンライン会議中に見ることができるそうです。





さらに、Vision Proを通して3Dファイルを他者に共有し、さらにファイルの中身を呼び出して実際にどんなオブジェクトなのかを確認できる機能が2024年春以降に提供される予定です。Zoomはこの機能について「例えばアニメーターやゲームデザイナーなどがキャラクターモデルを共同制作することができます。オブジェクトを実際にで見ることで、その体験はより生き生きとしたものになります」と説明しました。



このほか、スケジュール設定の提供や、チームチャットとの統合も行われる予定。Zoom on Apple Vision Proは、Vision Proの発売直後からApp Storeでダウンロードできます。





Zoomのチーフ・プロダクト・オフィサーであるスミタ・ハシム氏は、「Zoom on Apple Vision Proは、チームメイトがいつどこで仕事をしていても、またどのような方法でコミュニケーションやコラボレーションを行っていても、常につながっていられるようにします。Zoom on Apple Vision ProとvisionOSの統合は、参加者がどこからでも究極のミーティングを体験できるという我々のコミットメントを拡張するもので、シームレスなコラボレーションとコミュニケーションを実現します」と述べました。