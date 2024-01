「アップデートを事前チェックして秘密裏に拒否権を発動できる法案」がイギリスで提出されAppleが「ユーザーを危険にさらす行き過ぎた法案」と猛反発

2024年1月30日(火)にイギリスの貴族院で「2016年調査権限法(IPA)」の改正案に関する審議が始まります。この改正案について、Appleが「成立すれば全世界のユーザーのプライバシーやセキュリティが危険にさらされる」という声明を発表し、改正に反対する姿勢を明確にしています。 Apple says UK could 'secretly veto' global privacy tools - BBC News https://www.bbc.com/news/technology-68128177 2016年調査権限法は、2015年に当時内務大臣を務めていたテリーザ・メイ氏が提出した法案が元となっています。メイ氏は「通信の暗号化はテロ対策の妨げになっている」として企業に「暗号化を解除する仕組み」の導入を義務付けることを求めており、当時から「企業にバックドアの導入を求めることは深刻な事態につながりかねない」と指摘されていました。Appleも法案の審議中から「バックドアの存在は、ユーザーのデータの安全性をおとしめる危険がある」と述べて法案に反対する姿勢を明確にしていました。 Appleが反対するイギリスの暗号化禁止法案の持つ危険性 - GIGAZINE

2024年01月30日 13時18分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

