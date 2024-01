OpenAIに対しイタリアの個人データ保護当局がGDPR違反を通知、最大で全世界年間売上高の4％または32億円の制裁金が課される可能性あり

・関連記事

サンタクロースはEUの一般データ保護規則(GDPR)を守れているのか? - GIGAZINE



Metaに過去最高の罰金1800億円が科される、Facebookからの個人データ転送で - GIGAZINE



Google Analyticsを使用したデータ転送に対して初の罰金判決 - GIGAZINE



Facebook・Instagram運営のMetaにEUのデータ保護規則違反で380億円超の罰金 - GIGAZINE



AI学習データの開示を義務づける法案がEUで提出される - GIGAZINE

2024年01月30日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.