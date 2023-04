ChatGPTへのアクセスをブロックしたイタリアに続きドイツなどEU諸国でもブロックを検討中

Italian minister says country's ban on ChatGPT is excessive | Reuters https://www.reuters.com/technology/italian-minister-says-countrys-ban-chatgpt-is-excessive-2023-04-02/ イタリアでは、2023年3月31日にデータ保護機関のGaranteが「OpenAIが提供するチャットAIのChatGPTが EU一般データ保護規則 (GDPR)に違反している懸念がある」として調査を開始しました。ChatGPTはユーザーのデータを違法に処理している懸念があるとされ、また未成年者がChatGPTにアクセスすることを防ぐ機能の導入を怠っている可能性が指摘されていました。 Garanteは「ChatGPTの運用の基礎となるアルゴリズムをトレーニングする目的での個人データの大量取得と保存を正当化する法的根拠はありません」「ChatGPTにユーザーの年齢を確認する方法がないことで、未成年者にとって不適切な回答を提示する可能性があります」と指摘しています。

イタリアのデータ保護機関がAI研究団体の OpenAI に対してデータ保護やプライバシーの懸念から、ChatGPTへのイタリアからのアクセスをブロックするよう命令を出しました。命令を受けて2023年4月1日にOpenAIはイタリアのIPアドレスからのChatGPTへのアクセスを ブロック しています。そんな中、ドイツなどのEU諸国のデータ規制当局もイタリアと同様の措置を講じることを検討中であると報じられています。 Germany considers following Italy in banning ChatGPT https://sg.news.yahoo.com/germany-chatgpt-considers-following-italy-banning-chatgpt-openai-ai-artificial-intelligence-101058703.html

2023年04月05日 10時51分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

