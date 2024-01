15年ぶりに登場したサブウェイのカレー味メニュー「ピザ チーズカリー」と「キーマカリーサンド」を食べてみた

・関連記事

とろとろ濃厚チェダーチーズの火山にピザをディップして食べるボリューム満点なドミノピザの「チーズボルケーノ」2種を食べてみた - GIGAZINE



肉が2倍のすき焼きをとろとろの半熟卵が包み込むロッテリアの「倍盛り とろタマ 牛すき焼きバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



濃厚ラクレットチーズに溺れるKFCのヘビー級バーガー「チーズにおぼれるフィレバーガー」と新作「濃厚チーズパイ」を食べてみた - GIGAZINE



夜行バスで東京駅に朝早く着いたら駅構内のタイ料理屋「mango tree kitchen GAPAO」で安価にスタミナチャージがオススメ - GIGAZINE





2024年01月17日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.