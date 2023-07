ピリッと辛いスパイシーなケバブ風ソースが食欲を刺激するサブウェイの「ケバブ風チキン＆マヨ」を食べてみた

・関連記事

ピリ辛のソースとねっとり食感のアボカドでメキシカンな風味を楽しめるウェンディーズ・ファーストキッチンの「メキシカンアボカドバーガー」「メキシカンアボカドチキンフィレバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



1990年代後半に販売されていたピザハットの4商品が復刻販売開始、4つを1枚にまとめた「復刻レジェンド4」を食べてみた - GIGAZINE



トマトとレッドキャベツの味がソイパティを優しく包み込むモスの健康系バーガー「ソイベジバーガー<トマトのソース>」試食レビュー - GIGAZINE



肉と肉の間から滝のようにチーズが流れ出るバーガーキングの期間限定メニュー「ダブチェ・クラウン」を食べてみた - GIGAZINE



サクサク食感のチキンやエビが載った4種のピザが食欲を刺激するドミノ・ピザの「夏のサクサク・クワトロ」を食べてみた - GIGAZINE

2023年07月19日 12時10分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.