3段階の「選べる辛さ」でスパイスあふれるタンドリーチキンの辛さを調節できるサブウェイ「タンドリーチキン」試食レビュー

・関連記事

クリスピーなチキンとシャキシャキ野菜をもっちりトルティーヤで包んだ「ラップサンド コブサラダ」をドムドムハンバーガーで買って食べてみた - GIGAZINE



レモン生絞りで食べる「エビブロサラダのエビバーガー」やナンに挟んだ韓国風「ヤンニョムチキンナンサンド」を食べてみた - GIGAZINE



たっぷりあふれる辛口ソースがヒリヒリと爽快な刺激をもたらすモスの新バーガー「クール スパイストマト」を食べてみた - GIGAZINE



2021年07月21日 12時33分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.