Googleとタイトーが開発したスペースインベーダー45周年記念ARゲーム「スペースインベーダー ワールドディフェンス」が無料公開される

スペースインベーダー 45周年を記念して、Googleが日本のゲームメーカーである タイトー や UNIT9 と提携し、拡張現実(AR)でスペースインベーダーをプレイできる「 スペースインベーダー ワールドディフェンス 」を無料公開しました。 Google and Space Invaders launch an immersive AR game https://blog.google/products/google-ar-vr/space-invaders/

・関連記事

タイトーとGoogleが現実世界に飛び出したインベーダーと戦うARシューティングゲーム「SPACE INVADERS: World Defense」を発表、2023年夏リリース予定 - GIGAZINE



日本のゲーム史に名を残した名作「スペースインベーダー」がついに映画化 - GIGAZINE



スペースインベーダーのような編隊飛行をするクアッドローターのムービー - GIGAZINE



実際にゲームプレイ可能なスペースインベーダーの筐体型の貯金箱 - GIGAZINE



実際の人間を使ってスペースインベーター - GIGAZINE



2023年07月19日 12時08分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.