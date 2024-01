画像生成AI「Midjourney」のトレーニングに作品が使用されたアーティストが心中を吐露

・関連記事

画像生成AI「Midjourney」のデイビッド・ホルツCEOとは何者なのか、2008年に「Leap Motion」を共同設立してからMidjourneyを開発するまで - GIGAZINE



2026年までにAIのトレーニングに使うデータが枯渇する「データ不足問題」とは? - GIGAZINE



AIの力だけでAngry Birdsのコピーゲームを作成したエンジニアが登場、作成時に使用したプロンプトも公開中 - GIGAZINE



アニメ系イラストに特化した生成AI「にじジャーニー」のスマホアプリ「niji・journey」が正式公開されたので使ってみた - GIGAZINE



人種差別的な画像をネット中に広めるため4chanユーザーがBingの画像生成AIを悪用している実態が暴かれる - GIGAZINE

2024年01月17日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, アート, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.