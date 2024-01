2024年01月12日 14時00分 ゲーム

PS5の次世代コントローラー「V2 DualSense」を家電量販店が販売ページでおもらし、バッテリー寿命は倍増し充電ステーションも付属



PlayStation 5用コントローラー「DualSense」の後継機とみられる製品が、家電量販店・Best Buyに一時掲載され、バッテリー寿命の延長やこれまで別売りだった充電ステーションの付属などの仕様が明らかになりました。



A PS5 DualSense V2 controller with better battery life may launch soon - Polygon

https://www.polygon.com/24032958/new-dualsense-ps5-better-longer-battery-life-best-buy-leak



Leak suggests Sony may soon offer a DualSense V2 controller with 12 hours of battery

https://www.engadget.com/leak-suggests-sony-may-soon-offer-a-dualsense-v2-controller-with-12-hours-of-battery-115527945.html



PS5 V2 DualSense Controller With Improvements Leaked Via Online Retailer

https://twistedvoxel.com/ps5-v2-dualsense-controller-with-improvements-leaked/



2024年1月11日に、カナダのBest Buyで「PlayStation 5 V2 DualSense Wireless Controller - White」の販売ページが掲載されているのを、複数のメディアが確認しました。当該販売ページは記事作成時点ではアクセスできなくなっていますが、Internet ArchiveのWayback Machineで閲覧することが可能です。



価格は89.99カナダドル(約9765円)で、これは現行のDualSenseの通常価格と同じとのこと。





また、商品の概要欄には主な機能が以下のように記載されています。

・PlayStation 5に対応。

・ワイヤレス接続により、ゲーム中に配線が絡まることがありません。

・自然に手になじむ、アイコニックなデザイン。

・従来のランブルモーターに代わるハプティックフィードバックにより、よりリアルなゲームプレイを実現。

・ダイナミック・アダプティブトリガーにより、ゲームとのインタラクションに応じて異なるレベルの強さや張力を体感可能。

・内蔵マイクにより、オンラインプレイで仲間と交流可能。

・ヘッドセット・ジャックにより、お気に入りのヘッドセットを接続し、ゲーム・オーディオに簡単に没入することが可能。

・DualSense充電ステーション(付属)により、簡単にクリックイン充電が可能。

・フル充電で12時間の優れたバッテリー持続時間により、長時間のゲームセッションをサポート。





特に重要な変更点とされているのが、最後の2点です。従来のDualSenseでは充電ステーションが別売りでしたが、次世代の「V2 DualSense」では付属している可能性があります。



また、従来のDualSenseのバッテリー寿命は、ハプティックフィードバックや内蔵スピーカーなどを使用してゲームをした場合4~6時間でしたが、これが12時間へとほぼ倍増していることになります。



一方、外観や重さにはほとんど違いはありません。





Best Buyの販売ページに掲載されていたそのほかの仕様は以下の通り。



商品の状態 新品 コントローラの種類 ワイヤレス 専用コントローラー Yes ランブルバイブレーション Yes ヘッドセットジャック Yes カラー ホワイト 幅 6.6cm 高さ 16cm 奥行き 10.6cm 重量 280g



ソニーからの正式発表はなく、メディアからの問い合わせにも記事作成時点では返答がなされていないため、「V2 DualSense」の発売時期や本当に発売するのかどうかも含めた詳細は不明です。