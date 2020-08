ソニーが招待制の「プレイステーション5(PS5)」先行予約をスタート

PlayStationブランドの次世代ゲーム機となる「 プレイステーション5(PS5) 」は2020年末に発売されることが予定されていますが、新たに招待制の先行予約が行えるウェブサイトがオープンしました。 Sony opens registration for invite-only PlayStation 5 preorders - The Verge https://www.theverge.com/2020/8/26/21403245/sony-playstation-5-preorders-invite-only-registration-dualsense-accessories PS5は現行モデルであるPlayStation 4(PS4)よりも 初期出荷台数が少なくなる と一部で報じられましたが、ソニーは「予約注文できるPS5の数量には限りがあるため、既存の消費者の一部に対してのみ予約購入できると招待します」として、招待制の先行予約をスタートするとしました。

2020年08月27日 10時04分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

