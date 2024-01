子どもも大人も楽しめるどうぶつしょうぎがコンパクトで持ち運び簡単になった「どこでも どうぶつしょうぎ」

・関連記事

ボードゲームをプレイすることが認知機能の低下を防ぐ - GIGAZINE



ボードゲームが子どもの数学的スキルを向上させるという研究結果 - GIGAZINE



野鳥を集めるボードゲーム「ウイングスパン」はなぜ世界的に大ヒットしたのか? - GIGAZINE



「けものフレンズ」のフレンズたちが駒になった「フレンズしょうぎ」 - GIGAZINE



シンプルなルールで相手と心理戦を繰り広げ旗を奪い合うボードゲーム「ストラテゴ」プレイレビュー - GIGAZINE



透明なカードで絵画を完成させるボードゲーム「キャンバス」のパターンが倍増し芸術を極めるプレイも可能になった拡張版「キャンバス:リフレクション」プレイレビュー - GIGAZINE



重さ約9kg&プレイ時間推定100時間以上という異色の超重量級RPGボードゲーム「グルームヘイヴン 完全日本語版」開封の儀 - GIGAZINE



武将の能力や作戦カードを活用して相手の大将を奪い合うジーピーのボードゲーム「キングダム 盤上大戦」プレイレビュー - GIGAZINE



2024年01月06日 18時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.