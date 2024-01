2024年01月05日 23時00分 モバイル

iPhoneに物理キーボードを追加してBlackBerry風にするケース「Clicks」が登場



BlackBerryやNokiaが2010年頃までリリースしていたスマートフォンは小さな物理キーボードが搭載されているのが大きな特徴でしたが、iPhoneの普及もあり、記事作成時点ではタッチディスプレイによるソフトキーボード入力がスマートフォンの主流です。そんなiPhoneに物理キーボードを追加できるケース「Clicks」が登場しました。



iPhoneに物理キーボードを追加するケースは「Clicks」が初めてではありません。2014年にiPhone 5/5s専用のケース「Typo Keyboard Case」も、BlackBerryのように画面の下に小さな物理キーボードを追加できました。しかし、BlackBerryが特許侵害であるとして訴訟を起こし、2回も販売停止になりました。



今回発表されたClicksは、画面の下に物理キーボードを追加するというコンセプトは同じですが、キーボードの形もBlackBerry製スマートフォンに似せていたTypo Keyboard Caseと異なり、キーが丸くポップなデザインとなっています。



実際にClicksを使う様子は、以下のムービーで見ることができます。



Clicks: A Real Keyboard For The iPhone! [Exclusive] - YouTube





Clicksのパッケージはこんな感じ。種類はiPhone 14 Pro対応モデル・iPhone 15 Pro対応モデル・iPhone 15 Pro Max対応モデルの3つ。カラーはBumbleBee(黄色)とLondon Sky(灰色)の2種類です。





キーボードは丸いボタン型のキーとなっています。





キーはシリコン製。キーボードのキー部分と基板部分は簡単に分解できるので、掃除も楽です。





iPhoneデフォルトのソフトキーボードと比較するとこんな感じ。配列はApple対応で、コマンドキーも搭載されているので、ショートカットが使えるとのこと。





過去にはさまざまな物理キーボード搭載型スマートフォンが出ていました。Clicksを装着すれば、iPhoneも物理キーボード搭載型に仲間入りします。





両手で持って親指でタイピングが可能。





キーボードにはバックライトも搭載。





背面側はこんな感じで、シンプルなデザインです。Clicksの開発チームにはAppleやBlackBerry、Googleの元従業員も在籍しているそうです。





ケース背面下部、キーボードのちょうど裏にはレザー風のすべり止めが張られています。ケースの重さはiPhone 14 Pro対応モデルとiPhone 15 Pro対応モデルが62g、iPhone 15 Pro Max対応モデルが64gです。





キーボードはBluetooth接続ではなく、Lightning端子やUSB-C端子による物理接続です。





そのままiPhoneをケースに取り付けるだけ。





ケースをつけたまま充電することも可能。ただし、MagSafeには対応していないので注意が必要です。





下部に物理キーボードが追加されるので、本体の長さは1.2~1.3倍くらいになります。





Clicksの価格はiPhone 14 Pro対応モデルとiPhone 15 Pro対応モデルが139ドル(約2万円)、iPhone 15 Pro Max対応モデルが159ドル(約2万3000円)で、公式サイトで購入可能。日本への発送にも対応していますが、20ドル(約2900円)の送料が別途必要です。



