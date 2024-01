初代iPad以来初の「新型iPadの発売がなかった年」となった2023年、2024年に登場がウワサされる新型モデルとは？

Appleは2010年1月にiPadを発表してから12年間、毎年新しいバージョンのiPadを発表し続けてきましたが、2023年にはついに新しいiPadがリリースされることはありませんでした。Apple関連のニュースサイトであるMacRumorは過去12年間のiPadリリースの歴史を分析しながら、2024年に登場するとウワサされている新型iPadについてまとめています。 Apple Just Broke a Tradition It Held for 12 Years - MacRumors https://www.macrumors.com/2024/01/01/apple-just-broke-a-tradition-it-held-for-12-years/

2024年01月06日 07時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1e_dh

