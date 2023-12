Googleなど50以上のプラットフォームで実行される中国政府最大の偽情報キャンペーン「Spamouflage Dragon」、中国の政策を推進して反体制派を批判する恐るべき実態

・関連記事

中国政府と関係のあるハッカーらがアメリカの水道・ガス・電気などを攻撃して停止させた上に公益事業や交通システムも標的にしていると安全保障当局者らが警告 - GIGAZINE



過去最悪の海洋汚染を引き起こした核施設「セラフィールド」が中国やロシアと関連するハッカーにハッキングされていたとの報道 - GIGAZINE



中国のハッカーが大手半導体企業のネットワークに2年以上潜伏してチップ設計を盗み出すことに成功したと判明 - GIGAZINE



日本とアメリカの当局が「中国政府のハッカーによってCisco製ルーターなどのネットワークにバックドアが仕掛けられている」と警告 - GIGAZINE



日本の内閣サイバーセキュリティセンターが受けたサイバー攻撃の背後には中国政府がいるという報道 - GIGAZINE



中国のハッカー集団が日本の防衛機密ネットワークに侵入していたとの報道 - GIGAZINE

2023年12月18日 13時00分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.