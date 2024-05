Facebookの広告アカウント闇市場がインドの総選挙に立ちはだかる

インドでは2024年4月19日から10億人近い有権者が参加する下院総選挙が開催されており、同年6月1日まで7回にわけて投票が行われます。Facebookにはインドで政治広告を出稿できる偽アカウントや盗難アカウントの闇市場が存在しており、実際にインドで行われる選挙に影響を与える可能性があると、ビッグテックに対する透明性を検証する非営利団体のTech Transparency Project(TTP)が指摘しています。 TTP - Facebook Black Market for Ad Accounts Looms Over India Election https://www.techtransparencyproject.org/articles/facebook-black-market-for-ad-accounts-looms-over-india

2024年05月07日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

