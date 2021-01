過激派による連邦議会議事堂の襲撃は「数カ月にわたりFacebookで組織されていた」との指摘

また、「FLORIDA PATRIOTS」というグループでは、10月にあるメンバーが「武装した市民」に向けて緊急事態に対応するように呼びかけたところ、別のメンバーは「訓練し、面会し、準備する」方法についての情報を要求しました。同様の要求は「Oregon Patriots (save Oregon)」というグループでも行われ、別のメンバーから「訓練に関する詳細をFacebook上で公然と共有しないように」と警告される様子も見られたそうです。 海外メディアのThe Guardianは議事堂の襲撃について、一部の参加者らがトランシーバーアプリを使って通信し、訓練された規律のある動きで移動していたと報じています。TTPはFacebookグループ上における会話を監視することで、過激派が訓練や準備に重点を置いていることを事前に把握していたとのこと。なお、TTPは一連の調査において確認された暴力に発展する可能性がある過激な発言を発見した場合、適切な当局へ通知を行っていたと述べています。 Revealed: walkie-talkie app Zello hosted far-right groups who stormed Capitol | US Capitol breach | The Guardian https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/13/zello-app-us-capitol-attack-far-right

2021年01月20日 21時00分00秒

