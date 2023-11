2023年11月29日 17時00分 サイエンス

インターネットの使用は精神的健康に悪影響を及ぼさないことが研究で判明



オックスフォード・インターネット・インスティテュートの研究チームが、200万人以上のインターネット利用を調査した結果、ソーシャルメディアの閲覧やオンラインゲームのプレイによってメンタルヘルスが悪化するという決定的な証拠が見つからなかったと報告しています。



オックスフォード・インターネット・インスティテュートのアンドリュー・プルジブルスキー教授の率いる研究チームは、2005年から2022年の間に、168カ国・15歳から89歳の240万人から得た心理的ウェルビーイングに関するデータを調査し、インターネット契約数の伸びに関するデータと対比させ、さらに2000年から2019年までで202カ国におけるメンタルヘルスとインターネット普及の関連を追跡調査しました。



今回の調査はインターネットとメンタルヘルスの関係を調べるものとしては最大規模となりますが、研究チームは「インターネットやテクノロジーによって、特定のグループがより危険にさらされているという主張を支持するエビデンスは発見されなかった」としています。





プルジブルスキー教授は、因果関係を立証するために必要なデータはテック企業の協力を得られない限り手に入らないと述べています。もしアプリがメンタルヘルスに悪影響を与えるとしても、それを証明できるユーザーデータを持っているのは、アプリを開発した企業だけだからです。



これまでの研究では、たとえばSNSが10代の若者のメンタルヘルスに悪影響を与えることが指摘されていました。



プルジブルスキー教授は「テクノロジーとメンタルヘルスやウェルビーイングの関係に関するこれまでの研究の多くは『注目を集め、クリックされる』一方でエビデンスの水準はかなり低いといえます」と主張しています。



プルジブルスキー教授は、「テクノロジーが社会に害を与える」というモラルパニックを懸念し、根拠となるデータに異を唱えており、16歳未満へのスマートフォン使用規制やソーシャルメディアアプリへのアクセス制限などの規制案を「空港でのセキュリティチェック……単なる井戸端会議です」と批判しています。





さらに、プルジブルスキー教授は「インターネットやテクノロジーが若者に悪影響を与えるかどうかを本当に知りたいのであれば、若者を救おうという思いつきのアイデアを実行に移すのを一時的にやめるべきです。解決策や治療法を提案する以前に、診断に必要な種類のデータを手に入れるべきなのです」と論じました。