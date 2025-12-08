12歳までにスマートフォンを持つことは子どもの肥満・うつ病・睡眠不足を悪化させる可能性
近年は小学生の子どもがスマートフォンを持つことも珍しくありませんが、それに伴ってスマートフォンの使用が青少年の健康やメンタルヘルスに悪影響を及ぼすことも懸念されています。1万人以上の子どもたちを対象にした新たな研究では、12歳時点でスマートフォンを持つことが肥満やうつ病、睡眠不足のリスク増加と関連していることが示されました。
Smartphone Ownership, Age of Smartphone Acquisition, and Health Outcomes in Early Adolescence | Pediatrics | American Academy of Pediatrics
https://publications.aap.org/pediatrics/article-abstract/doi/10.1542/peds.2025-072941/205716/Smartphone-Ownership-Age-of-Smartphone-Acquisition
Children’s Hospital of Philadelphia Study Links Smartphone Ownership in Childhood to Increased Risk of Depression and Obesity in Youth | Children's Hospital of Philadelphia
https://www.chop.edu/news/childrens-hospital-philadelphia-study-links-smartphone-ownership-childhood-increased-risk
Owning a Smartphone at Age 12 Is Linked to These Health Issues in Kids : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/owning-a-smartphone-at-age-12-is-linked-to-these-health-issues-in-kids
現代の子どもにとってスマートフォンは単なる遊び道具ではなく、友達と連絡を取ったり、調べ物をしたりするための生活必需品ともいえる存在です。その一方、スマートフォンが子どもに及ぼす悪影響も懸念されているため、保護者らは子どもにスマートフォンを買い与える時期について、難しい判断を迫られています。
新たに、アメリカのフィラデルフィア小児病院やカリフォルニア大学バークレー校などの研究者からなるチームは、思春期初期にスマートフォンを所持していることと健康状態の関連性を調べました。研究には、2018～2021年に全米で実施されたAdolescent Brain Cognitive Development study(ABCD study、青年期の脳認知発達研究)に参加した、1万588人の青少年から収集したデータが用いられました。
データには、12歳時点でのスマートフォンの所有状況や、肥満・うつ病・睡眠不足といった健康問題の有無が含まれていました。また、12歳時点ではスマートフォンを持っていなかった子どもたちが、13歳の時点でスマートフォンを所持したかどうかにより、健康問題にどのような影響が出るのかも調査されました。
人口統計データや社会経済的地位といった変数を考慮に入れてデータを分析した結果、12歳時点でスマートフォンを所持している子どもの約6.5％がうつ病と診断されていたのに対し、スマートフォンを所持していない子どもでは診断率が約4.5％だったことを発見しました。これは一見すると小さな違いですが、統計的に有意な差異です。
・関連記事
スマホは子どもにメリットをもたらすとの調査結果、子どもにスマホを持たせる上で注意すべきポイントとは？ - GIGAZINE
スマホやタブレットの使い過ぎはテレビの見過ぎより大きな悪影響を子どもに及ぼす - GIGAZINE
TikTokのようなショート動画アプリの視聴時間が長い子どもほど学業成績が悪いという研究結果 - GIGAZINE
ショート動画の再生は認知機能の低下やストレスの増加と関連している - GIGAZINE
小中学校の生徒によるスマートフォンの使用を制限する法律がフィンランドで成立 - GIGAZINE
学校でのスマホ禁止により睡眠が改善され気分も改善されることが研究で明らかに - GIGAZINE
ソーシャルメディアやスマートフォンに依存している青少年は自殺行動のリスクが高い - GIGAZINE
睡眠が乱れる原因は就寝前にスマホを見ることではなく「ベッドの中でスマホを見ること」かもしれない - GIGAZINE
「スクリーンの見過ぎ」が認知機能の低下に関連しているという研究結果 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, スマホ, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Having a smartphone before age 12 may wo….