OpenAIとMicrosoftがAIをめぐる著作権侵害で作家から訴えられる

ChatGPTなどの開発で知られるOpenAIと、そのパートナー企業であるMicrosoftが2023年11月21日に、AIのトレーニングを行うために、著作権で保護されたノンフィクション作家の作品を悪用したとの主張でマンハッタン連邦裁判所に訴えられました。原告側は、金銭的損害賠償とAIによる著作権の侵害をただちに停止するよう求めています。 23-11-21 Sancton v. OpenAI Class Complaint_toFile_clean - OPENAI COPYRIGHT LAWSUIT sanctoncomplaint.pdf (PDFファイル) https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/zdvxrbbawvx/OPENAI%20COPYRIGHT%20LAWSUIT%20sanctoncomplaint.pdf OpenAI, Microsoft hit with new author copyright lawsuit over AI training | Reuters https://www.reuters.com/legal/openai-microsoft-hit-with-new-author-copyright-lawsuit-over-ai-training-2023-11-21/

2023年11月22日 11時52分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

