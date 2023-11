2023年11月20日 22時02分 メモ

Microsoftがサム・アルトマンら元OpenAIメンバーの入社を発表

Microsoftのサティア・ナデラCEO兼会長が、OpenAIとの協業を続けていくこと、およびOpenAIの元CEOであるサム・アルトマン氏や元社長であるグレッグ・ブロックマン氏をMicrosoftに迎えたことを発表しました。



A statement from Microsoft Chairman and CEO Satya Nadella - The Official Microsoft Blog

https://blogs.microsoft.com/blog/2023/11/19/a-statement-from-microsoft-chairman-and-ceo-satya-nadella/



現地時間2023年11月17日、AI開発企業のOpenAIはCEOのサム・アルトマン氏の退任・退社を発表しました。これは取締役会主導による「解任」で、公式ブログ発表の直前まで、共同創業者で社長のグレッグ・ブロッグマン氏も知らなかったことだとのこと。



従業員や投資家からはアルトマン氏の復帰を望む声があり、パートナー企業であるMicrosoftのサティア・ナデラCEOも乗り出しての交渉が行われました。



その結果、OpenAIはアルトマン氏を復帰させないことを決め、暫定CEOには動画配信サービス・Twitch創業者のエメット・シア氏が就任しました。



アルトマン氏は以前から新会社の構想があったことがわかっており、復帰せずにそちらに専念するのではとないかという見方も出ていました。



しかし、実際にはMicrosoftに入社したことがナデラCEOの発表で明らかになりました。ナデラCEOの声明は以下の通り。



「MicrosoftはOpenAIとのパートナーシップを引き続き継続し、製品ロードマップやMicrosoft Igniteで発表したすべてのものでイノベーションを継続していく能力、および顧客とパートナーをサポートし続けることに自信を持っています。





そして、エメット・シアとOpenAIの新たなリーダーシップチームとともに、一緒に仕事ができることを楽しみにしています。



また、サム・アルトマンとグレッグ・ブロックマンが同僚たちとともにMicrosoftに入社し、新しい高度なAI研究チームを率いることになったというニュースを共有できることを非常にうれしく思います。



我々は、彼らの成功に必要な資源を提供するため、迅速に行動することを楽しみにしています」