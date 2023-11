2023年11月20日 16時57分 メモ

OpenAIへのサム・アルトマン復帰はなく暫定CEOに元Twitchのエメット・シア

by kris krüg



突如として退任が発表されたOpenAIのサム・アルトマン前CEOを巡る騒動で、やはりアルトマン氏の復帰はなく、暫定CEOに、ミラ・ムラティ氏に代わってTwitchの創業者であるエメット・シア氏が就任したことがわかりました。



サム・アルトマン氏はAI開発企業・OpenAIを牽引してきた創業者ですが、2023年11月17日に突然退任・退社が発表されました。取締役会はアルトマン氏の退任理由を「取締役会の責任を果たす能力に支障がある」と説明していましたが、その後、共同創業者で主任研究員のイルヤ・サツキヴァー氏と「AIの安全性」をめぐって対立しており、解任されたものであるという見方が出ています。



創業者が会社を追い出される例は珍しいものではなく、有名なところではAppleのスティーブ・ジョブズ氏は製品の成績不振によってAppleを一度退職しています。



しかしアルトマン氏はOpenAIを大成功に導いた人物であり、取締役会によってアルトマン氏の後継の暫定CEOに指名されたミラ・ムラティCTOをはじめとして社内や投資家から復帰を要望する声が強く、OpenAIと太いパイプを持つMicorosoftのサティア・ナデラCEOもこの交渉に参加。



現地時間11月19日、アルトマン氏は「これを着用するのは最初で最後でしょう」と、ゲストパスをつけてOpenAI本社を訪れる様子を投稿していました。



first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a — Sam Altman (@sama)