炎上した自動車の中でStanleyのタンブラーが無事生き残ったとTikTokに投稿したところ公式から「車をプレゼントするよ」と反応



創業100年を越えるサーマルウェアブランド・Stanleyといえば、孫の代まで使える丈夫な真空断熱タンブラーなどの商品で知られています。そんなStanleyのタンブラーが、炎上した自動車の中から無事生還したという動画がTikTok上で話題を呼び、Stanley公式が「自動車をプレゼントするよ」と申し出る事態にまで発展しています。



TikTokerのダニエル(@danimarielettering)さんが、起亜自動車製の自動車の車内が燃えたという動画を公開しました。車内が燃えたことでシートやハンドルはボロボロになっているのですが、運転席と助手席の間に置かれたままになっていたStanleyのタンブラーはほぼ無傷のままとなっており、これを手に取って振るとタンブラーの中から「カランコロン」という音が鳴り、中にまだ氷が残っていることがわかります。この動画は公開以来急速に拡散され、記事作成時点で3000万回以上再生されることとなりました。ダニエルさんは「火がついたあと、のどが渇いた?Stanleyなら問題ないよ」と動画にキャプションをつけて投稿しています。





ダニエルさんの投稿した動画には「Stanleyはこの動画の投稿者に小切手を切った方がいいよ」や「Stanleyの誇大宣伝を今まで理解することができませんでした。なので、この無料広告を投稿した人はお金をもらった方がいいよ」といったコメントであふれています。



これに対して、StanleyのTiKTok公式アカウントはダニエルさんの動画を取り上げました。動画ではStanleyのテレンス・ライリー社長が登場し、「私たちは皆、あなたの動画を見ました。なんという試練でしょう。我々は皆、あなたが無事で本当にうれしいです」「Stanleyをいくつか送るべきだというコメントをたくさん見ました。そうですね、Stanley(のタンブラー)をいくつか送りますが、もう 1つ提案があります。これまでこんなことを行ったことはありませんし、おそらく今後も行うことはないでしょう。しかし、私たちはあなたに新しい車を贈りたいと思っています。Stanleyのスタッフは皆、あなたの車両を本当に交換したいと考えています」と語り、炎上したという車両を新しいものに交換することを提案しています。