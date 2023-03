2023年03月15日 14時00分 乗り物

他人のテスラ車のロックを解除した上に運転までできてしまったという報告

by mangopulp2008



電気自動車メーカー「テスラ」が販売する自動車は、スマートフォンで解錠することができます。本来なら、スマートフォンで解錠できる自動車は「ペアリング済みの自動車」に限られるはずですが、「隣に駐車していた他人のテスラ車を解錠できてしまい、そのまま数分間運転できてしまった」という体験談がカナダで報告されました。



B.C. man says he accidentally unlocked and drove someone else’s Tesla using the app - BC | Globalnews.ca

https://globalnews.ca/news/9541040/bc-tesla-driving-wrong-car-app/



テスラ車は、「キーカード」「キーフォブ」「スマートフォン」のいずれかを使って解錠できます。当たり前ですが、どの方法でも解錠できるのは登録済の車両に限られます。





ところが、カナダ在住のRajesh Randev氏が自分のテスラ車をスマートフォンで解錠しようとした結果、隣に駐車されていたテスラ車のロックを解錠できてしまいました。





Randev氏は解錠したテスラ車が他人のものとは気付かず、運転を開始。数分後にRandev氏は「フロントガラスに傷が付いている」「充電器がいつもの場所にない」といったことに気付いて妻に電話で確認を取りましたが、Randev氏の妻は傷について「知らない」と返答したとのこと。



そして、運転開始から約10分後にはRandev氏が乗り込んだテスラ車の本来の持ち主から「こんにちは。Rajesh」「テスラ車を運転していますね?」「あなたは車を間違えたようです」というメッセージが届きました。





本来の持ち主は、「現場に残されたRandev氏のテスラ車」の車内にあった書類からRandev氏の電話番号を知り、メッセージを送信したとのこと。Randev氏は急いで現場に戻り、2台のテスラ車は無事に持ち主の元に戻りました。



Randev氏が撮影した「間違えて乗り込んだテスラ車の持ち主」との記念写真が以下。車の取り違えが発生したものの、2人の間で大きな問題は発生しなかったようです。





Randev氏は「他人の車両を解錠でき、運転もできてしまった」とテスラに報告しましたが、特に返答は得られていないそうです。