「つららを食べるのは鳥のフンを食べるのと同じ」と気候学者が警告

屋根から垂れる雪解け水が凍ってできる「つらら」をぽきっと折って、思わずアイスキャンディーのようになめてしまったことがある人もいるはず。そんなつららを食べる行為は「鳥のフンを食べることと同じことだ」と、アメリカの気候学者が警告するムービーをTikTokやTwitterで公開。TikTokのムービーはおよそ260万件のいいねを集め、Twitterでは194万回以上の再生回数を記録しています。 Poopsicles: Meteorologist warns icicle eaters are likely licking bird feces https://nypost.com/2020/12/31/poopsicles-meteorologist-warns-icicle-eaters-are-likely-licking-bird-feces/ カンザス州に住む気候学者のカティ・ニコラウ氏は、 TikTok とTwitterに「つららを食べないで」と訴えかけるムービーを公開しました。

2021年01月04日 11時20分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

