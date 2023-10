Intel第14世代ノートPC向けCPUの最上位モデル「Core Ultra 9 185H」のベンチマーク結果がリークされる

IntelはノートPC向けの第14世代Coreプロセッサ「 Meteor Lake 」を2023年12月14日に正式リリース予定です。そんなMeteor Lakeの中でも最上位CPUとされる「 Core Ultra 9 185H 」のベンチマークスコアがネット上で発見されました。 Default string Default string - Geekbench https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21883467 Intel's Core Ultra 185H Meteor Lake CPU Impresses In Early Multi-Threaded Benchmark https://hothardware.com/news/core-ultra-185h-impresses-early-multi-threaded-benchmark Intel Core Ultra 9 185H "Meteor Lake" 5.1 GHz CPU Shows Strong Multi-Core Performance In Leaked Benchmark https://wccftech.com/intel-core-ultra-9-185h-meteor-lake-5-1-ghz-cpu-strong-multi-core-performance-leak/ 2023年10月27日、ベンチマーク結果共有サービスのGeekbench Browserに、2023年12月14日発売予定のIntel第14世代ノートPC向けCPU「Core Ultra 9 185H」を使ったとみられるベンチマーク結果が掲載されました。なお、今回のテスト結果は最終的な製品版を使ったベンチマークではない可能性が 指摘 されています。

2023年10月31日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

