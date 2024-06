IntelのLunar Lake世代Core Ultra 7 268Vのベンチマーク結果がネット上に登場する

Leaked Lunar Lake's Ultra 7 chip debuts in Geekbench database — impressive performance from low-power chips | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/leaked-lunar-lakes-ultra-7-chip-debuts-in-geekbench-database Intelが2024年5月20日に発表した「Lunar Lake」は、2023年に登場したMeteor Lakeよりも電力効率の向上と全体的なパフォーマンスの最適化に重点が置かれています。Lunar Lake世代のCPUでは、全モデルが高性能コア(Pコア)と高効率コア(Eコア)を4つづつ搭載していることが特徴で、EコアはSkymontアーキテクチャを搭載しており、パフォーマンスを向上させつつ消費電力を抑えることが可能となっています。 IntelがAI性能と電力効率を重視したノートPC向け次世代プロセッサ「Lunar Lake」の詳細を発表 - GIGAZINE

・関連記事

Intelの次世代プロセッサ「Lunar Lake」は「x86の根本を覆す電力効率」「前世代の3倍以上のAI性能」を備え各種AIをローカルで実行可能 - GIGAZINE



ついにIntelが3nm相当のプロセスルール「Intel 3」での大量生産を開始 - GIGAZINE



MicrosoftがWindows搭載AI PCの最小システム要件を正式発表 - GIGAZINE



Snapdragon X Eliteのベンチマーク結果がネット上に登場、IntelとAMDの主力CPUに勝利 - GIGAZINE



Snapdragon X Elite搭載で「Copilot+ PC」対応のテンキー付きノートPC「ASUS Vivobook S 15 S5507QA」フォトレビュー - GIGAZINE

2024年06月28日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.