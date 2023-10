Dropboxが本社フロアのうち25％を家主に明け渡しへ

オンラインストレージサービスの Dropbox が、サンフランシスコのビルに借りている本社のフロアのうち25%ほどを解約して家主に明け渡すことが明らかになりました。 Dropbox hands over 25% of San Francisco headquarters back to landlord https://www.cnbc.com/2023/10/20/dropbox-hands-over-25percent-of-san-francisco-headquarters-back-to-landlord-.html

・関連記事

Dropboxが全従業員の16%にあたる500人を解雇、原因はAI - GIGAZINE



Amazonがオフィス復帰のため従業員の一部に転居要請へ - GIGAZINE



Twitterが家賃未払いでオフィスから立ち退き - GIGAZINE



2023年10月22日 23時30分00秒 in メモ, ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.