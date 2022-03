2022年03月29日 12時28分 メモ

Huaweiが2021年の年次決算を報告、収益は前年比30%減でも純利益が前年比で76%も増加した理由とは?

by Web Summit



中国の大手テクノロジー企業であるHuaweiが2021年の年次決算報告書を発表し、2021年に6368億元(約12兆4000億円)の売上高を達成し、純利益が前年比で約76%増加したことを明らかにしました。



Huawei Releases 2021 Annual Report: Solid Operations, Investing in the Future - Huawei

https://www.huawei.com/en/news/2022/3/huawei-annual-report-2021



Huawei 2021 Annual Report

(PDFファイル)https://www-file.huawei.com/minisite/media/annual_report/annual_report_2021_en.pdf



Huawei annual results 2021: Revenue declines but profit surges

https://www.cnbc.com/2022/03/28/huawei-annual-results-2021-revenue-declines-but-profit-surges.html



Huawei revenue down, but profits up, in 2021 • The Register

https://www.theregister.com/2022/03/28/huawei_fy_2021/



報告書によると、Huaweiの2021年における収益は6368億元で、前年比で28.6%減でした。一方で純利益は1137億元(約2兆2000億円)に達し、前年比75.9%増となりました。





IT系ニュースサイトのThe Registerは「Huaweiの収益が減少した最大の理由は、スマートフォン・タブレット・ウェアラブルデバイスを含む消費者部門の不調である」と指摘。消費者部門の収益は前年比で50%減少しており、アメリカの制裁や市場アクセスが制限されたことによる機会損失が影響しているとみています。



またThe Registerは、Huaweiの「その他の収入」が2020年で6億9200万元(約134億円)だったのが、2021年では607億元(約1兆1800億円)と大幅な増加を見せたことから、収益が減少したにもかかわらず純利益が増加したカラクリは「子会社ブランドの売却」だとみています。2021年に売却された子会社・ブランドには、データセンター向けハードウェア企業のxFusionやスマートフォンブランドのHonorがあります。



そして、2021年全体にHuaweiが研究開発へ投資した額は1427億元(約2兆8000億円)で、総収入の22.4%に相当。研究開発への投資額は過去10年合計で8450億元(約16兆4000億円)を超えたとのこと。経済メディアのCNBCによれば、アメリカからの制裁措置に対抗するため、Huaweiは自動車産業を含む新しい分野に多額の投資を行い、技術開発に集中するためにより多くの科学者を雇用しているそうです。



Huaweiの輪番会長である郭平氏は「全体として、業績は予想通りでした。キャリア事業は安定しており、エンタープライズ事業は着実に成長し、コンシューマー事業は急速に新しい領域に拡大しました。さらに、エコシステム開発のファーストトラックに着手しました」とコメントしています。





また、HuaweiのCFO(最高財務責任者)を務めるMeng Wanzhou氏は、アメリカからの制裁やサプライチェーンの問題、中国における5G需要の鈍化が収益の減少につながったことを認める一方で、「2021年は収益が減少したにもかかわらず、利益を上げてキャッシュフローを生み出す能力が向上しており、Huaweiの不確実性に対処する能力も高まっています」とコメントしました。