30％小型化した新PS5が登場、ディスクドライブは着脱可能もひっそり値上げ実施

なお、新モデル用の本体カバーが2024年初頭に発売される予定で、マットな質感のブラックカバーが税込7480円、「ディープ アース コレクション」としてヴォルカニック レッド、コバルト ブルー、スターリング シルバーの3色が税込7980円で登場予定となっており、他にも新色のカバーが登場する予定とのことです。 新モデルのPS5のスペックは以下の通り。 ◆通常モデル(Ultra HD Blu-ray ディスクドライブ搭載版) 外形寸法(最大突起部除く): 約358mm×96mm×216mm(幅×高さ×奥行) 質量: 約3.2kg CPU: x86-64-AMD Ryzen “Zen 2”(8コア/16スレッド)、最大3.5GHzまで可変 GPU: AMD Radeon RDNA 2-based graphics engine、レイトレーシング アクセラレーション、最大2.23GHzまで可変(10.3TFLOPS) システムメモリ: GDDR6 16GB、448GB/s SSD: 1TB、読み込み速度5.5GB/s Read Bandwidth(Raw) PS5ゲームディスク: Ultra HD Blu-ray(各ディスク最大容量100GB) BD/DVDドライブ: ディスクドライブ端子、ディスクドライブ付属 映像出力: 4K 120Hz TV、8K TV、VRR対応(specified by HDMI ver.2.1) オーディオ: “Tempest” 3D オーディオ技術 入出力(前面): USB Type-C 端子(SuperSpeed USB 10Gbps)、USB Type-C 端子(Hi-Speed USB) 入出力(背面): USB Type-A 端子(SuperSpeed USB 10Gbps)×2 通信: Ethernet(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ◆デジタル・エディション 外形寸法(最大突起部除く): 約358mm×80mm×216mm(幅×高さ×奥行) 質量: 約2.6kg CPU: x86-64-AMD Ryzen “Zen 2”(8コア/16スレッド)、最大3.5GHzまで可変 GPU: AMD Radeon RDNA 2-based graphics engine、レイトレーシング アクセラレーション、最大2.23GHzまで可変(10.3TFLOPS) システムメモリ: GDDR6 16GB、448GB/s SSD: 1TB、読み込み速度5.5GB/s Read Bandwidth(Raw) PS5ゲームディスク: Ultra HD Blu-ray(各ディスク最大容量100GB) BD/DVDドライブ: ディスクドライブ端子 映像出力: 4K 120Hz TV、8K TV、VRR対応(specified by HDMI ver.2.1) オーディオ: “Tempest” 3D オーディオ技術 入出力(前面): USB Type-C 端子(SuperSpeed USB 10Gbps)、USB Type-C 端子(Hi-Speed USB) 入出力(背面): USB Type-A 端子(SuperSpeed USB 10Gbps)×2 通信: Ethernet(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 日本での販売価格は通常モデル(Ultra HD Blu-ray ディスクドライブ搭載版)が税込6万6980円、デジタル・エディションが税込5万9980円となっており、現行モデルは通常モデルが税込6万478円、デジタル・エディションが税込4万9478円で販売されているので、どちらも値上げされることとなります。

・関連記事

「ソニーがPS5のスリム版&ポータブル版を2023年に発売する」とMicrosoftが言及 - GIGAZINE



PS5にソフトウェアアップデート配信、起動音ミュートや2台のコントローラーを接続する機能などが追加される - GIGAZINE



プレステ公式がPS5をリモートプレイできる「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の体験レポートを公開 - GIGAZINE



PS5のゲームをリモートプレイできる8インチディスプレイ搭載デバイス「Project Q」が登場 - GIGAZINE



PS5の超高速SSDを爆速なまま拡張できる公式拡張SSD「WD_BLACK SN850P」フォトレビュー - GIGAZINE



2023年10月11日 10時39分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.