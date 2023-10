2023年10月11日 07時00分 サイエンス

100歳を超えて長生きする人の血液にみられる特徴とは?



人間は数千年にわたり「長生きするためには何が必要なのか?」という問いについて考え続けており、100歳を超えて長生きする人が増えた現代でも、この問題について明確な答えは出ていません。スウェーデンのカロリンスカ研究所のチームが行った新たな研究では、100歳を超える人とそうでない人の血液を分析した結果、血液中のいくつかのバイオマーカーが長寿に関連していることが明らかになりました。



Blood biomarker profiles and exceptional longevity: comparison of centenarians and non-centenarians in a 35-year follow-up of the Swedish AMORIS cohort | GeroScience

https://link.springer.com/article/10.1007/s11357-023-00936-w





Centenarian blood tests give hints of the secrets to longevity

https://theconversation.com/centenarian-blood-tests-give-hints-of-the-secrets-to-longevity-215166



人間はプラトンやアリストテレスの時代から「老い」について探求しており、長生きをもたらすものが何なのかを解明するために世界中の科学者が研究を進めています。しかし、長寿の背後には遺伝的要因やライフスタイルの複雑な相互作用、さらにこれらが生涯にわたりその人に及ぼす影響などが絡み合っており、解明することは容易ではないとのこと。



そこでカロリンスカ研究所の疫学研究者であるカリン・モディーグ氏らの研究チームは、100歳を超えて長生きする人と短命の人を比較するため、64~99歳の時点で健康測定を受けた4万4000人のスウェーデン人を含むAMORISコホート研究のデータを分析しました。



AMORISコホート研究の被験者らは最大35年間追跡され、4万4000人のうち1224人(2.8%)が100歳以上まで生き続けたそうで、100歳を超えた人の約85%は女性だったとのこと。被験者からは血液も採取され、炎症や代謝、肝・腎機能、栄養失調、貧血に関連する12のバイオマーカーについても測定が行われました。





データを分析した結果、100歳を超えて長生きする人は60代以降の時点でグルコース(ブドウ糖)・クレアチニン・尿酸の数値が全体的に低い傾向にあることがわかりました。また、総コレステロール値や鉄分の濃度が低すぎる人は100歳まで生きる可能性が低いことも報告されています。



中央値だけを見ると、ほとんどのバイオマーカーで100歳以上長生きする人とそうでない人の差は有意でなかったものの、長生きする人が極端に高いまたは低い数値を示すことはめったになかったそうです。モディーグ氏は、「たとえば人生の早い段階で血糖値が6.5%を超えたり、クレアチニンが1.25mg/dlを超えたりする100歳以上の人はほとんどいませんでした」と述べています。





多くのバイオマーカーが多かれ少なかれ100歳まで長生きする可能性と関連していたものの、尿酸など一部のバイオマーカーは特に寿命との関係が強かったとのこと。たとえば、尿酸値が最も低いグループの人は100歳まで生きる確率が4%あったのに対し、尿酸値が最も高いグループの人が100歳になる確率はわずか1.5%だったそうです。



なお、今回の研究はあくまでバイオマーカーと寿命との関連を調査したものであり、どのようなライフスタイルや遺伝的要因が関連しているのかは不明です。



モディーグ氏は、「たとえ私たちが発見した違いが全体としてかなり小さいものだったとしても、代謝的健康や栄養、そして突出した長寿との間に潜在的なつながりがあることを示唆しています」と述べました。