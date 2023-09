2023年09月28日 14時30分 メモ

自動車の排ガス規制を無効化する機器を34万個以上販売していたなどとして司法省がオークションサイトeBayを告訴



アメリカ司法省が、大気浄化法(CAA)に違反する自動車の排ガス規制無効化装置の販売・配布などの理由で、オンラインオークションサイト・eBayを運営するeBay Inc.を告訴しました。



Office of Public Affairs | Justice Department Files Complaint Alleging Environmental Violations by eBay | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-files-complaint-alleging-environmental-violations-ebay





eBay Issues Statement Responding to U.S. Department of Justice Lawsuit

https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-issues-statement-responding-to-us-department-of-justice-lawsuit/



U.S. sues eBay over sale of harmful products | Reuters

https://www.reuters.com/legal/us-sues-ebay-over-sale-aftermarket-motor-vehicle-products-2023-09-27/



司法省が問題にしているのは大きく3点あります。





1つ目は、前述の通りのCAA違反。eBayで販売されていたアフターマーケット無効化装置を取り付けると、一酸化炭素や窒素酸化物、非メタン炭化水素(NMHC)などの汚染物質排出量が増加します。



2つ目は、アメリカ環境保護庁(EPA)が2020年にeBayに対して発令し、2021年に改正された販売中止命令を破り、2万3000点以上の未登録品・偽ブランド品・使用制限のある農業製品を不法に配布・販売することで殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に違反したというものです。



3つ目は、有害物質規制法(TSCA)の塩化メチレン規則に違反する商品5600点以上を販売・配布したというもの。塩化メチレン規則では、この種の製品によってもたらされる死亡事故を含む不当な危険を防ぐため、塗料やコーティング除去のために塩化メチレンを含む製品を商業流通させることを禁止しています。



司法省環境・天然資源担当のトッド・キム司法次官補は「人間の健康や環境に深刻な悪影響を与える可能性のある製品の販売を禁止する法律は、実店舗と同様にeBayのような電子商取引小売業者にも適用されます」と述べました。



EPAのデビッド・M・ウールマン副長官は「提出された訴状は、EPAが、消費者や環境に害を及ぼす可能性のある製品をウェブサイト上で違法に販売したことについて、オフライン小売業者の責任を問うことを示すものです」と述べています。





ニューヨーク州東部地区のブレオン・ピース連邦検事は「eBayによる排ガス規制無効化装置や殺虫剤、その他の安全でない製品の販売は、我々の地域社会に対して、環境や健康上で容認できないリスクをもたらすものです。我々はパートナーと協力し、公衆衛生と環境を危険にさらす行為をする人々に対して、連邦法を精力的に執行していきます」と語りました。



なお、この訴えに対してeBayは、司法省が問題視している製品の出品のうち99.9%はブロックまたは削除しており、過去20年以上にわたって法執行機関と連携してリスクの予防と執行を支援してきたと説明し、「今回の政府の行動は前例のないもので、eBayは積極的に抗弁していきます」と述べています。