ゲーム「War Thunder」プレイヤーがまたしても軍の機密文書を流出、今度はAH-64Dアパッチ・ロングボウ

by Airwolfhound リアルな軍用機・軍用車両を操ってオンラインバトルができるMMO「 War Thunder 」に関連して、熱心なプレイヤーから軍の機密資料が提供される事案が相次いでいます。開発元はわざわざ「機密資料を公開しないでください」と促す ガイドライン を設けるなどして対策しているのですが、努力もむなしく、またしても機密資料が公開されてしまいました。 War Thunder user leaks restricted military documents for AH-64D Apache Longbow - Niche Gamer https://nichegamer.com/war-thunder-user-leaks-restricted-military-documents-for-ah-64d-apache-longbow/

・関連記事

中国軍戦車の機密情報がゲーム「War Thunder」のステータスへの不満をきっかけに流出 - GIGAZINE



「ゲームでの戦車の描写が間違っている」と軍の機密文書をネットに公開してしまった「War Thunder」プレイヤーが登場 - GIGAZINE



オンラインゲーム「War Thunder」の公式フォーラムでまたも軍事機密が流出する事件が発生、今度は戦闘機F-16Aの制限付き文書 - GIGAZINE





2023年09月28日 14時59分00秒 in 乗り物, ゲーム, Posted by log1p_kr

