人気ゲーム「グランド・セフト・オートV」で香港と中国のゲーマーのオンライン抗争が勃発



2019年3月から続く香港民主化デモは記事作成時点でもなお続いており、「香港の民主化を訴える人々」と「中国政府を支持する人々」の間で激しい争いが繰り広げられています。そして、全世界累計販売数1億本を突破した大人気ゲーム「グランド・セフト・オートV(GTAV)」のオンラインモードでも香港民主化を巡っての争いが繰り広げられていると報じられています。



GTAVのオンラインモード「GTAオンライン」では、架空の街ロスサントスで最大30人が同時にさまざまなミッションをこなしたり娯楽施設でギャンブルに興じたりできます。また、ゲーム中のプレイヤーはアバターに自由に服を着せることが可能です。そんなGTAVで、2019年12月に拡張パックがリリースされ、アバターに着せられる服が増えました。



この拡張パックによって、「黒い服」「ガスマスク」「黄色いヘルメット」と、香港民主化デモの抗議者のような服装に着替えられることが判明。香港のオンラインフォーラムであるLihkg.comで「現実で警察に火炎瓶を投げる勇気を持たないあなたを非難しません。しかし、ゲームには銃とロケットランチャーがあります。(GTAオンラインで)中国のゲーマーを倒すための勇気はありませんか?」というメッセージと共に、「GTAVで抗議者になる方法」が共有されました。





すると、まるで現実の香港民主化デモのように、GTAオンラインで抗議者の格好をしてパトカーや警察署に火炎瓶を投げつけまくるプレイヤーが続出。Lihkg.comで集合したデモ隊がロスサントスを舞台に抗議活動を展開する事態に発展しました。





以下の画像は、地下鉄の券売機を金属バットでぶん殴る抗議者。香港最大の鉄道路線システムである香港MTRの地下鉄は「中国政府を擁護した」として民主化デモによる破壊行為の対象となっており、それをロスサントスで模倣しているというわけです。





抗議者がロスサントスで破壊活動を繰り広げる画像は中国版Twitterの微博(Weibo)でも拡散されました。これを受けて激怒した中国本土のプレイヤーはGTAV上で機動隊の服装に着替え、抗議者を攻撃する様子をWeiboでアップロードしました。





現実で抗議者の鎮圧に使われた放水車をロスサントスで乗り回すところ。





中国のとある人気ゲーマーはGTAVで機動隊が抗議者を次々と血祭りに上げる映像をWeiboにアップロードし、大きな反響を呼びました。なお、このムービーは記事作成時点ではWeiboから削除されてしまっています。



ムービーをアップロードしたプレイヤーは「私たちの尊厳を踏みにじることはできません。中国人プレイヤーとして……私たちは戦わなければなりません!」とコメントし、「抗議者は我々を打ち負かすためにGTAVに集まっているとのことです。抗議者と我々の戦いはますます激しくなるかもしれません」と述べました。現実だけではなく、ゲーム上でも香港民主化を訴える人々と中国政府を支持する人々の争いは長引く模様です。