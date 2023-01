2023年01月26日 09時00分 ゲーム

プレイすると身元調査で「国家安全保障のリスクあり」と見なされかねないシミュレーションゲームとは?



国の機密や防衛に関わる企業や団体に就職する場合、安全保障上のリスクがないかどうかを確かめるため、企業や団体側が就職希望者を対象に身辺調査を行うことがあります。この時、とあるシミュレーションゲームをプレイするかどうかが問われたという報告があがっています。



This free-to-play war game is responsible for so many leaked military secrets that it's now considered an official risk on background checks | GamesRadar+

https://www.gamesradar.com/this-free-to-play-war-game-is-responsible-for-so-many-leaked-military-secrets-that-its-now-reportedly-considered-an-official-risk-on-background-checks/



Playing Military Sim War Thunder May Get You Classed as a National Security Risk

https://uk.pcmag.com/security/145061/playing-military-sim-war-thunder-may-get-you-classed-as-a-national-security-risk



この報告があがったのはオンライン掲示板サイトのRedditで、航空機・戦車・艦艇を操作して戦場での戦闘を体験できるシミュレーションゲーム「War Thunder」のサブレディットでした。





RedditユーザーであるNafuwu氏の報告によると、Nafuwu氏の友人が防衛企業に就職したあと、Nafuwuは身元調査人から電話で友人についての聞き取り調査を受けたとのこと。





その聞き取り調査では「あなたの友人は政府を転覆させるつもりがありますか?」など、この手の調査でよくある質問があったそうですが、その中で「彼はWar Thunderをプレイしていますか?」と聞かれたそうです。つまり、War Thunderをプレイしていることが国家安全保障上のリスクとして認識されていたというわけです。



War Thunderは戦争を題材にしているとはいえ単なるゲームであり、直接国家安全保障上のリスクになるわけではありません。しかし、「War Thunderをプレイしているということは国家安全保障上のリスクがある」と見なされてしまう理由があります。



その1つが、War Thunderをきっかけとする機密書類の流出です。2021年7月に、War Thunderに登場するイギリス戦車「チャレンジャー2」の挙動に不満があるというプレイヤーが、機密書類であるにもかかわらず、その戦車の資料を開発企業の公式フォーラムにアップロードするという事件が起こりました。



「ゲームでの戦車の描写が間違っている」と軍の機密文書をネットに公開してしまったプレイヤーが登場 - GIGAZINE





また、中国のWar Thunderプレイヤーが同様の理由で中国製戦車砲弾のDTC10-125に関する図面を含めた機密情報を公式フォーラム上に公開する事件もありました。



中国軍戦車の機密情報がゲームのステータスへの不満をきっかけに流出 - GIGAZINE





さらに2023年1月には、War Thunderのプレイヤーが戦闘機のF-16のフライトマニュアルを公式フォーラムに漏らす事件が発生しました。この時も、機密情報を公式フォーラムに貼り付けたユーザーは「自分が使っている戦闘機の性能が本当のものと全然違う。メーカーは正しいスペックをゲームに反映させるべき」という理屈を展開していたそうです。



PC関連ニュースサイトであるPCMagによると、2021年以降でWar Thunderに関連して機密情報あるいは制限情報が流出した事件が6件も発生しているそうです。PCMagは「もしあなたがこのように徹底した身元調査やセキュリティチェックを行う企業で働きたいのであれば、War Thunderをプレイしないのがおすすめです。あるいは、War Thunderを楽しんでいても友人や家族には内緒にしておきましょう」と述べています。