中国軍戦車の機密情報がゲームのステータスへの不満をきっかけに流出

ANOTHER Guy Leaks Classified Military Documents In War Thunder https://kotaku.com/war-thunder-tank-classified-military-document-leak-chin-1849005359 問題が発生したのは、第二次世界大戦から近年までの戦車・航空機・艦艇など10カ国・2000種類以上の乗り物を操縦できる“MMOコンバットゲーム”「 War Thunder(ウォーサンダー) 」。ゲームに登場する中国・人民解放軍の戦車に関するステータスに不満があった中国人プレイヤーが、フォーラムに兵器の概略図などの情報を書き込みました。 運営側は、中国で機密情報に相当するものであるとして当該プレイヤーをBANし、投稿を削除しました。しかし、当該内容は再び投稿されたり、外のSNSに広がるなどしている状態です。

2022年06月04日 13時00分00秒 in 乗り物, ゲーム, Posted by logc_nt

