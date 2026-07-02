2026年07月02日 16時40分 ネットサービス

「AliExpressで規制薬物などの販売を防げなかった」として訴えられたアリババが合計6億ドル支払う和解案に合意



Alibaba.comやAliExpress.comといったネット通販サイトを運営している中国のビッグテック・アリババ(阿里巴巴)が、加盟店による違法医薬品や規制薬物などのアメリカでの販売・輸入を防止できなかったことで連邦食品・医薬品・化粧品法(FDCA)に違反した一件で、司法省からの申し立てを解決するため、6億ドル(約973億円)を支払う和解案に合意しました。



Office of Public Affairs | Alibaba Group and AUS Merchant Services Agree to Pay $600 Million to Resolve Allegations that they Failed to Prevent Illegal Sales of Pharmaceuticals, Pharmaceutical Equipment, and Other Illegal Products | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/alibaba-group-and-aus-merchant-services-agree-pay-600-million-resolve-allegations-they





アリババは世界最大級の企業間マーケットプレイスであるAlibaba.comや、同じく世界的マーケットプレイスとして知られるAliExpress.comなどを運営する、中国の大手IT企業です。



司法省によると、アリババは2016年1月から2024年12月の間に、Alibaba.comおよびAliExpress.comを利用する販売業者が、FDCAに違反する医薬品や規制薬物、化学物質、錠剤成形機など約8万点の商品販売を阻止できなかったことを認めたとのこと。これらの商品は合計で2億ドル(約324億円)相当と見積もられています。





また、アリババ傘下でアメリカでの決済処理を行っているAUSマーチャントサービス(旧アリペイUS)は、顧客に代わって決済するため、アメリカの銀行口座を経由したクレジットカードや電信送金によるドル建て払いの支払いを受け入れ、その後、資金を海外に送金していたことを認めました。AUSは取引監視システムを導入した際に、特定の電信送金データを完全に組み込むことができず、高リスク地域からの支払いや、1枚の請求書に複数の支払者が記載されている取引の監視ができていませんでした。このほか、一部業者による禁止商品の販売やアメリカへの輸入を、マネーロンダリング防止プログラムで防げなかったことも認めたとのこと。



アリババとAUSは、免訴措置の一環として、自社役員・取締役・従業員・代理人の行為について責任を認め、アリババは罰金1億2500万ドル(約202億円)の支払いと2億ドル(約323億円)の没収、AUSは罰金8500万ドル(約137億円)の支払いと1億9000万ドル(約307億円)の没収に合意しました。また、両社はコンプライアンス体制を強化するとともに、本件に関する進行中および今後の捜査への協力についても合意しています。



司法省が両社と和解に至ったのは、両社の誠実な取り組みや、連邦機関への協力姿勢をはじめとした複数の要因に基づくもので、アリババとAUSが司法省への協力と責任を積極的に認めた点も評価されたとのこと。



司法省民事局のブレット・A・シュメイト司法次官補は「今回の合意は、電子商取引プラットフォームを運営する企業に、違法薬物や未承認医薬品などを自社マーケットプレイスから排除させる、司法省の揺るぎない決意を示すものです」と述べました。司法省刑事局のタイセン・デュバ司法次官補は「アリババとAUSは、審査体制とコンプライアンスの改善に向けた具体的措置を示し、今後もアメリカの法執行機関に継続的に協力すると確約しました。その結果、違法医薬品や関連機器の流通経路が1つ断たれました」と、アリババとAUSの動きを評価しています。

