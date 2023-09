「iPhone 15 Proの異常な発熱」はA17 Proではなく「設計上の妥協が原因」との指摘

iPhone 15 Pro overheating problems caused by design compromises, Kuo says - 9to5Mac https://9to5mac.com/2023/09/26/iphone-15-pro-overheating-updates-fix/ iPhone 15シリーズでは急速充電時や長時間使用時に本体が異様に発熱する問題が報告されています。症状はユーザーによってまちまちのようですが、特に多いのが「急速充電時に本体が素手では持てないほど発熱する」という点。サーモグラフィカメラを使って温度を測定したところ、異常発熱時に本体は45度を超えるようです。 iPhone 15シリーズは充電中や長時間使用時にオーバーヒートする問題が複数ユーザーから報告される - GIGAZINE

iPhone 15シリーズは充電中や長時間使用時に端末が異常に発熱することが複数ユーザーから報告 されています。異常発熱の原因はiPhone 15 Proに搭載されているSoCの「A17 Pro」にあるのではという声もあったのですが、Apple関連の確度の高いリーク情報を取り扱うアナリストのミンチー・クオ氏が、「設計上の妥協が原因」と指摘しています。 The iPhone 15 Pro series overheating issues are unrelated to TSMC’s advanced 3nm node / iPhone 15 Pro系列的過熱問題,與台積電的3nm製程無關 - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) - Medium https://medium.com/@mingchikuo/the-iphone-15-pro-series-overheating-issues-are-unrelated-to-tsmcs-advanced-3nm-node-iphone-15-5f354b1ab155

・関連記事

「iPhone 15」外観レビュー、待望のUSB-Cが搭載されるなど前機種からどう変化したのか確かめてみた - GIGAZINE



「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」が登場、チタニウムフレーム採用でよりエレガントに進化 - GIGAZINE



iPhone 15 Proの落下テストの結果「背面ガラスが従来よりも割れやすくなっている」可能性、iPhone 15 Pro Maxは指で押すだけでガラスが割れるとも - GIGAZINE



「iPhone 15 Pro」の背面ガラスの修理費用が格安に - GIGAZINE



2023年09月27日 10時30分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.