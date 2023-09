ハッキング疑惑を受けソニーが「調査を開始した」との声明を発表、「実は自分がやった」という別のハッカーが現れ状況は混迷

Sony Investigating After Hackers Offer to Sell Stolen Data - SecurityWeek https://www.securityweek.com/sony-investigating-after-hackers-offer-to-sell-stolen-data/ RansomedVCは、ソニーの社内ログインページのスクリーンショットや、テストベンチマークの詳細を概説するPowerPoint資料、および多数のJavaファイルを含む6000点弱のファイルを取得したと主張しています。RansomedVCはソニーに直接身代金を要求することなくそのまま販売すると脅迫しました。 「ソニーのあらゆるシステムをハッキングした」とランサムウェアグループが主張 - GIGAZINE

2023年9月25日、RansomedVCと呼ばれるランサムウェア集団がソニーのデータを盗んだと主張していることが確認されました。RansomedVCは「ソニーのあらゆるシステムをハッキングした」と強調してデータを販売すると述べていますが、この件に関してソニーが調査に乗り出したことが明らかになりました。 Sony investigates cyberattack as hackers fight over who's responsible https://www.bleepingcomputer.com/news/security/sony-investigates-cyberattack-as-hackers-fight-over-whos-responsible/

・関連記事

2023年09月27日 10時51分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.