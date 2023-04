2023年04月13日 10時39分 モバイル

iPhone 15 Proに搭載予定だったソリッドステートボタンが「技術的な問題」を解決できずに採用見送りか



Apple関連の確度の高い予測情報やリーク情報を取り扱うことでおなじみのアナリストのミンチー・クオ氏が、2023年に登場予定のiPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxに搭載されるとウワサされていた「ソリッドステートボタン」が、大量生産前に技術的な問題を解決できず、採用を見送られたと語りました。



ソリッドステートボタンとは、iPhone 7のホームボタンやMacBookの感圧式トラックパッドと同じ、「Taptic Engine」で触覚フィードバックを提供することで「実際にボタンを押している感覚」を疑似的に再現するボタンです。物理的にボタンを押下する必要はないので、故障の可能性を低下させながら、従来の使い心地を再現することができます。



Appleは既存のiPhoneでは、本体側面にある電源ボタンと音量調節ボタンで押下して使う機械式ボタンを採用していますが、これをソリッドステートボタンに置き換えることを計画していました。



しかし、クオ氏の最新の調査によると、大量生産前にソリッドステートボタンに技術的な問題が見つかったため、iPhone 15 ProとiPhone 15 Pro Maxの両方でソリッドステートボタンの採用が見送られることになった模様。



また、クオ氏はiPhone 15シリーズがEVT(技術検証段階)にあることを考えると、iPhone 15 Proのデザインを変更する時間はまだあると語りました。また、ソリッドステートボタンの採用見送りがiPhone 15 Proの大量生産スケジュールおよび出荷に与える影響は「限定的」であるとクオ氏は記しています。





なお、クオ氏だけでなく香港の投資会社である海通国際証券集団有限公司でテクノロジーアナリストとして働くジェフ・プー氏とシェリー・チョウ氏も、Appleはソリッドステートボタンの採用を2024年登場のiPhone 16シリーズまで延期したと予想しています。



クオ氏はソリッドステートボタンの採用見送りは触覚フィードバックエンジンであるTaptic Engine関連部品の主要サプライヤーであるCirrus LogicとAAC Technologiesにとって不利な状況を生み出すことになると指摘。実際、クオ氏がソリッドステートボタンの採用見送りを予想したのち、Cirrus Logicの株価は約12%、AAC Technologiesの株価は約15%下落しています。





なお、物理ボタンをソリッドステートボタンに置き換えるというアイデアはiPhoneだけでなくApple Watchでもウワサされています。



