2023年8月29日のヘッドラインニュース

念願かなって、久しぶりのアーマードコア、デザインに参加⭐️



古巣<ネスト>に還った気がします🌈



I got my wish and joined the Armored Core design team for the first time in a long time.



I feel like I'm back in my old home <Nest> 🌈 https://t.co/6U5exzZEMl