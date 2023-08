ハダカデバネズミが持つ長寿遺伝子を移植したマウスで実際に寿命を延ばすことができることが判明、人間の長寿と健康に役立つ可能性が示唆される

by Jean Ogden Just Chaos Photography 研究チームはハダカデバネズミの寿命の長さについて、HMW-HAが鍵を握っていると推測。そこで研究チームはHMW-HAの生成に関与する遺伝子であるヒアルロン酸合成酵素2遺伝子をハダカデバネズミからマウスに移植しました。 ハダカデバネズミの遺伝子を移植されたマウスはHMA-HAレベルの上昇を示し、通常のマウスと比較して平均4.4%長生きしました。また、遺伝子を書き換えたマウスはがんの発生率が低く、加齢に伴う炎症が減少し、腸のバリア機能が改善したことが報告されています。 ゴルブノワ氏によると、遺伝子を移植されたマウスのHMW-HAは、マウスの免疫系を直接調整し、細胞を酸化による損傷から保護したとのこと。その結果、マウスの寿命が延びた可能性が示唆されています。今回のマウスでの結果は、ハダカデバネズミの長寿遺伝子が別の種類の動物に移植できる可能性があることを示しています。

Longevity gene from naked mole rats extends lifespan of mice : News Center https://www.rochester.edu/newscenter/gene-transfer-hmw-ha-naked-mole-rats-extends-mice-lifespan-565032/ 東アフリカ原産のハダカデバネズミは、体長約10~13cmのげっ歯類で、基本的に地中で生活しています。ハダカデバネズミは、同じサイズのげっ歯類に比べて並外れた寿命を持っており、同じサイズのげっ歯類のほぼ10倍の約40年生きると考えられています。

by Smithsonian's National Zoo 地中で生活する ハダカデバネズミ が持つ、長寿に関わると考えられている遺伝子をマウスに移植した結果、マウスの健康状態が改善し、寿命が延びたことがロチェスター大学の研究チームによって報告されています。 Increased hyaluronan by naked mole-rat Has2 improves healthspan in mice | Nature https://doi.org/10.1038/s41586-023-06463-0

・関連記事

ハダカデバネズミはほとんど老化せず年を取っても死亡率が上がらない - GIGAZINE



がんにならず長寿で知られるハダカデバネズミは熱からくる痛みを感じないと判明 - GIGAZINE



通常の10倍以上も長生きし続けることができる秘密の一端が明らかに - GIGAZINE



空気中から動物のDNAを採取する実験が成功、到達困難な環境での調査に役立つ可能性も - GIGAZINE



「寿命延長技術を開発して長生きすること」にまつわる倫理的問題とは? - GIGAZINE

2023年08月29日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.