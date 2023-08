2023年08月28日 11時07分 ハードウェア

2024年にiPad Proが大規模な仕様変更を計画しているとの報道



Appleは近年低迷するタブレット市場に一石を投じるべく、2024年にiPad Proを大規模改修することに取り組んでいると、Bloombergが報じました。



iPad Pro 2024: Magic Keyboard, Redesigned Tablet, M3; September 12 Event Details - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-08-27/ipad-pro-2024-magic-keyboard-redesigned-tablet-m3-september-12-event-details-lltgk6fv





New iPad Pro and Magic Keyboard coming soon, report says - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/08/27/new-ipad-pro-and-magic-keyboard-features-release/



AppleのiPad部門の売上高は2020年初頭の新型コロナウイルスパンデミック以来、最低レベルにまで落ち込んでいます。調査会社IDCのデータによると、iPadの出荷台数は2023年第2四半期に前四半期比で17%も減少しました。この件について、Appleは2023年第3四半期の決算発表において「新しいiPad Airを発売した2022年との比較は難しい」と言及しましたが、より広範な問題を抱えているのは明らかだと、Bloombergは指摘しています。



Appleと同様に、新型コロナウイルスのパンデミック以降、SamsungやLenovoなど、ほぼすべての大手メーカーが業績不振に見舞われています。近年では多くの消費者が大画面のスマートフォンを手にしているため、消費者にタブレットは重要視されず、タブレットの需要はさらに低下していると指摘されています。





加えて、近年のiPadのアップデートは特に小規模で、「ここ数年で最も魅力的だった新モデルは、2022年10月にリリースされたローエンドの第10世代iPadだった」とBloomberg。iPad Proは2018年にデザインが新しくなって以来画期的なアップデートは追加されておらず、iPad miniも2年間刷新されていません。



また、サイズと外観がよく似たiPad ProとiPad Airなど、よく似たモデルが複数ラインナップに並んでおり、ハイエンドモデルとミドルレンジモデルの差別化要素となるはずの「ProMotion」「LiDAR」「M2」などが、ほとんどの消費者にとって魅力的に映っていないと指摘。





こういった問題点をうけ、Appleは新しいiPad Proを大規模改修することを計画しているとBloombergは報じました。ディスプレイサイズは11インチと13インチの2サイズとなり、既存モデルの11インチと12.9インチとよく似ているものの、わずかなディスプレイのサイズアップが実現する模様。



既存のiPad Proの12.9インチモデルではディスプレイにミニLEDを採用していますが、11インチモデルではLEDバックライト技術を採用した液晶ディスプレイが使用されています。これに対して、2024年に登場する新しいiPad ProではOLED(有機ELディスプレイ)が採用されるとのこと。これにより、新しいiPad Proでは「より鮮明で明るく、色を正確に再現できる」ディスプレイが搭載されることとなります。



そして、心臓部にはM3チップが搭載されます。Appleはすでに2024年にリリースされる新型iPad Proをテストしており、モデル識別子は「J717」「J718」「J720」「J721」だそうです。なお、M3チップは2023年後半に登場する新型Macで最初に採用されることとなると、Bloombergは予想しています。





さらに、Appleは新しいMagic Keyboardも開発中であることが報じられました。既存のMagic Keyboardは2020年に発表されたもので、それ以来アップデートされていません。Magic KeyboardはiPad Pro専用のキーボードとトラックパッドを備えており、iPad本体をキーボードの上に浮かせるカンチレバー機構を備えています。





Bloombergは新しいMagic Keyboardについて「iPad Proが現在のセットアップよりもさらにノートPCに似たものになる」と言及しています。変更点のひとつはトラックパッドの大型化です。なお、既存のMagic KeyboardのトラックパッドはMacBookのトラックパッドよりも小さくなっています。



なお、Bloombergは新型iPad Proのリリース時期を「2024年春~初夏」としており、それまでiPad Proのアップデートは計画されていないと報じました。