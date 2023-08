2023年08月23日 08時40分 サイエンス

「笑顔」を浮かべていれば本当に幸せな気分になれるのか?



「笑う門には福来たる」ということわざがあるように、楽しげにしていると自然に幸せになるものだとよくいわれます。表情が実際にその表情の感情を引き起こす表情フィードバック仮説に関する研究により、作り笑いであっても笑顔を浮かべていると気分に影響が現れる可能性があることが判明しました。



A multi-lab test of the facial feedback hypothesis by the Many Smiles Collaboration | Nature Human Behaviour

https://doi.org/10.1038/s41562-022-01458-9



Does Faking a Smile Make You Happier? The Latest Findings Are In : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/does-faking-a-smile-make-you-happier-the-latest-findings-are-in



2022年10月に査読制の科学誌「Nature Human Behavior」に掲載された論文の中で、スタンフォード大学言語情報研究センターのニコラス・A・コールズ氏らの研究グループは、19カ国から募集した3878人に表情を作ってもらい、その際の幸福度を測定する実験を行いました。



作り笑いと無表情を再現するため、参加者には3つの課題が与えられました。1つ目は、ペンを口にくわえて口角を上げたり、唇にペンをはさんで口を引き結んだりするもの。2つ目は、笑った顔か無表情の顔の写真を見せてそれをまねするもの。3つ目は、唇の端を耳の方に引っ張ってほお上げるか、無表情を維持するもの。幸福度の測定には、アンケートが用いられました。





研究の目的を気取られて幸福度の測定結果に影響が出ないよう、実験は慎重に進められました。その一環として、参加者には「動作や注意力の阻害が数学的テストにどのような影響を及ぼすかの実験です」と告げられ、実際におとり課題としてタイマーで時間を測定しつつ算数テストに挑戦してもらいました。また、表情を作るだけでなく「左手を頭の後ろに置いて、1秒間に1回、5秒間まばたきしてください」といったおとりの指示も混ぜられる念の入りようだったとのこと。



表情を作る課題の後のアンケート結果を調べたところ、いずれの場合でも笑顔を作った後にいくらか幸福度が向上していたことがわかりました。また、その効果はペンを口にくわえる課題より、表情を模倣する課題や手で顔を動かす課題の方が高かったとのことです。





この結果について、研究グループは「これらの結果は、表情のフィードバックが継続的な幸福感を増幅させるだけでなく、中立的な状況でも幸福感を引き起こす可能性があることを示唆しています」と述べました。



また、表情をまねするといった能動的な課題をすると単に退屈をせずに済むため、これが幸福感に影響を与えた可能性もあります。これを調べるため、研究グループは笑顔と手を頭の後ろに置くような能動的なおとり課題とを比較して分析を行いましたが、やはり笑顔の方が幸福度に与える影響が大きかったとのこと。また、ポジティブな刺激が笑顔に影響を与えるか調べるため、一部の参加者には笑顔のタスク後に楽しげな画像をながめてもらいましたが、笑顔で幸福度が向上する効果は楽しげな画像があってもなくても同様でした。





研究者らは、作り笑いをすることが気分に影響を与える可能性があるのは、自分が笑っているから自分は幸せなのだと推測したり、笑顔になることで感情に関する生物学的プロセスが自動的に活性化されたりするからではないかと推測しています。



ただし、毎朝鏡に向かってにっこりと笑うというようなよくあるアドバイスが気分を大きく改善させるかについては、専門家の間で意見が分かれました。



研究グループは論文に、「比較的小さな表情フィードバック効果が蓄積され、時間の経過とともに幸福度に意味のある変化をもたらす可能性はあります。しかし、幸福に対するポジティブな画像の効果が大きな幸福介入の効果として現れていないことを考えると、この論文の著者の多く(全員ではありません)は、表情フィードバック介入も同様である可能性は低いと考えています」と記しました。