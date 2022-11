2022年11月29日 21時00分 サイエンス

SNSでは「ネガティブなコメント」の方が注目されやすいことがアイトラッキング実験で判明



インターネット上でよく見るニュース記事にはコメントを投稿できるものがあります。視線を追跡するアイトラッキング技術を用いた研究により、ニュース記事についた否定的なコメントは肯定的なコメントに比べて文字通り目を引きやすいことが確かめられました。



アムステルダム大学のスーザン・コホウト氏らの研究チームは、ソーシャルメディア上の感情的なコンテンツに人々がどのように注意を払うかについて調査すべく、学生に記事を読ませてその際の目の動きをアイトラッカーで追跡する実験を行いました。実験の参加者は平均年齢20歳の男女169人でしたが、アイトラッキングのデータが十分に収集できなかった人などは分析から除外されたので、最終的な参加者は155人でした。



実験では、各参加者はアイトラッキング用の装置の前に座り、Facebookに投稿されたニュースのレイアウトに似せて作成された架空の記事2本と、各記事に寄せられたコメントを読みました。2本の記事のうち片方にはコメントが「ネガティブ・ポジティブ・中立的×2」の4件、もう片方には「怒り・恐れ・中立的×2」の4件つけられていました。





研究チームが、参加者を読む時間が30秒間しかない「ヒューリスティック情報処理グループ」と、好きな分だけじっくり読める「システマティック情報処理グループ」に分けて実験を行った結果、30秒間しか読めないグループでは、ポジティブなコメントよりネガティブなコメントの方が視線の滞留時間が長いことが分かりました。



これは、一般的なインターネットユーザーがざっと記事を流し読みするのにかける時間の中では、ポジティブなコメントよりネガティブなコメントの方が注目されやすいことを示唆しています。しかし、実験後に投稿についての認識を尋ねるアンケートを実施したところ、長く読んでいたからと言ってネガティブなコメントの方がより強く認識されているわけではないことも分かりました。このことは、参加者がネガティブな情報を避けようとしているか、後で思い出さないようにあえて抑圧している可能性を示唆していると、研究者らは考えています。



一方、好きな分だけ記事が読めるシステマティック情報処理グループでは、恐怖のコメントより怒りのコメントの方が長く読まれており、その後のアンケートでも怒りのコメントの方が強く認識されていました。この結果は、怒りの感情は恐怖よりも深い情報処理を促すという以前の研究を支持するものだとのこと。しかし、研究チームは「30秒しか読めないヒューリスティック情報処理グループでは怒りの感情の方が優先されるだろう」と考えていたので、そういう意味では予想外だったとも記されています。





今回の研究は、ポジティブやネガティブ、怒りや恐れといったおおざっぱな感情でコメントが分けられており、ニュースの出どころやトピック、感情的な度合いや細かな感情の違いには焦点が当てられていないため、コホウト氏らは今回の研究を、今後のさらなる研究の足がかりになるものだと位置づけています。



その上で、研究チームは論文の中で「ポジティブな感情と比較すると、ネガティブな感情の方が視覚的な注意度が高くなります。また、情報をシステマティック、つまり体系的に処理する場合は、恐怖の感情よりも怒りの感情の方がより注意を引きました」と結論付けました。