Appleシリコン向けLinuxの「Asahi Linux」がOpenGL ES対応のGPUドライバーを公開

Apple独自開発のMac向けチップであるAppleシリコンを搭載したMac上で動作するLinuxの「 Asahi Linux 」が、 OpenGL ES バージョン3.1に対応したGPUドライバーを発表しました。 Rosenzweig – The first conformant M1 GPU driver https://rosenzweig.io/blog/first-conformant-m1-gpu-driver.html

2023年08月23日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

